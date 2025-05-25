В Госдуме перечислили льготы, которые дают возможности купить жилье

Меры государственной поддержки, такие как материнский капитал и льготные ипотечные программы, дают многодетным семьям в России реальные шансы на приобретение собственного жилья. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, с момента введения материнского капитала в 2007 году тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия — будь то покупка, строительство, капитальный ремонт или даже реконструкция недвижимости. Она подчеркнула, что такие меры особенно актуальны в условиях, когда для многих россиян покупка жилья остается серьезным финансовым испытанием.

Парламентарий напомнила о действующих в стране льготных ипотечных программах, включая семейную, сельскую, IT-ипотеку и «дальневосточную» ипотеку. Все они помогают гражданам приобрести жилье на более выгодных условиях.

Отдельное внимание Бессараб уделила так называемым «подъемным» выплатам — это средства, которые выделяются специалистам, решившим переехать работать в сельскую местность по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» и «Земский работник культуры». Эти выплаты, по ее словам, зачастую используются именно для приобретения жилья.

Депутат также отметила, что, несмотря на сокращение темпов выдачи жилья льготным категориям граждан, такие программы по-прежнему существуют и помогли, в частности, обеспечить жильем ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий.

Говоря о многодетных семьях, она подчеркнула, что они по закону имеют право на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Однако в некоторых регионах, например в Москве и Краснодарском крае, таких участков больше нет. В этих случаях, как пояснила Бессараб, гражданам выдают жилищные сертификаты, которые можно направить на покупку первого жилья.

Подводя итоги, депутат отметила, что в отличие от советского периода, когда жилье выдавалось только по прописке, сегодня оно становится личной собственностью граждан, что, по ее мнению, является важным шагом вперед в жилищной политике страны.

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