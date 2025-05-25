На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме перечислили льготы, которые дают возможности купить жилье

Бессараб: поддержка многодетных семей и маткапитал дают возможность купить жилье
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Меры государственной поддержки, такие как материнский капитал и льготные ипотечные программы, дают многодетным семьям в России реальные шансы на приобретение собственного жилья. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, с момента введения материнского капитала в 2007 году тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия — будь то покупка, строительство, капитальный ремонт или даже реконструкция недвижимости. Она подчеркнула, что такие меры особенно актуальны в условиях, когда для многих россиян покупка жилья остается серьезным финансовым испытанием.

Парламентарий напомнила о действующих в стране льготных ипотечных программах, включая семейную, сельскую, IT-ипотеку и «дальневосточную» ипотеку. Все они помогают гражданам приобрести жилье на более выгодных условиях.

Отдельное внимание Бессараб уделила так называемым «подъемным» выплатам — это средства, которые выделяются специалистам, решившим переехать работать в сельскую местность по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» и «Земский работник культуры». Эти выплаты, по ее словам, зачастую используются именно для приобретения жилья.

Депутат также отметила, что, несмотря на сокращение темпов выдачи жилья льготным категориям граждан, такие программы по-прежнему существуют и помогли, в частности, обеспечить жильем ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий.

Говоря о многодетных семьях, она подчеркнула, что они по закону имеют право на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Однако в некоторых регионах, например в Москве и Краснодарском крае, таких участков больше нет. В этих случаях, как пояснила Бессараб, гражданам выдают жилищные сертификаты, которые можно направить на покупку первого жилья.

Подводя итоги, депутат отметила, что в отличие от советского периода, когда жилье выдавалось только по прописке, сегодня оно становится личной собственностью граждан, что, по ее мнению, является важным шагом вперед в жилищной политике страны.

Ранее стало известно, что Госдума готовится повысить пособия по беременности для студенток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами