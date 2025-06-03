На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как беременным дополнительно получить 12 тысяч рублей

Депутат Стенякина: беременные могут получить родовой сертификат от государства
close
Liderina/Shutterstock/FOTODOM

В России будущие мамы имеют возможность получить от государства родовой сертификат на сумму 12 тысяч рублей. Этот сертификат поможет покрыть расходы на посещение врачей, услуги роддома и наблюдение новорожденного у специалистов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

Парламентарий подчеркнула, что родовой сертификат — это обязательный электронный документ со строгим финансовым учетом, который выдается в рамках национального проекта «Здоровье». Он предоставляется медицинскими учреждениями всем беременным и роженицам, обеспечивая им доступ к бесплатной помощи от государства. С помощью сертификата женщина может оплатить услуги гинеколога, акушерки, а после рождения ребенка — педиатрическое наблюдение и медицинское обследование новорожденного, добавила она.

Стенякина также отметила, что этот документ подтверждает факт рождения ребенка, что необходимо для его последующей регистрации в ЗАГСе, получения российского гражданства и оформления постоянной регистрации по месту жительства.

Важно знать, что родовой сертификат может помочь в оформлении ряда документов, включая свидетельство о рождении, СНИЛС, полис ОМС, а также стать основанием для получения государственных льгот и пособий, подтвердив родственные связи между ребенком и его родителями, заключила депутат.

На днях первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила в интервью «Газете.Ru», что приоритетом государственной политики России являются дети и семьи с детьми.

Ранее Путин обсудил вопрос введения льгот для многодетных отцов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами