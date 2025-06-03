В Госдуме рассказали, как беременным дополнительно получить 12 тысяч рублей

В России будущие мамы имеют возможность получить от государства родовой сертификат на сумму 12 тысяч рублей. Этот сертификат поможет покрыть расходы на посещение врачей, услуги роддома и наблюдение новорожденного у специалистов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

Парламентарий подчеркнула, что родовой сертификат — это обязательный электронный документ со строгим финансовым учетом, который выдается в рамках национального проекта «Здоровье». Он предоставляется медицинскими учреждениями всем беременным и роженицам, обеспечивая им доступ к бесплатной помощи от государства. С помощью сертификата женщина может оплатить услуги гинеколога, акушерки, а после рождения ребенка — педиатрическое наблюдение и медицинское обследование новорожденного, добавила она.

Стенякина также отметила, что этот документ подтверждает факт рождения ребенка, что необходимо для его последующей регистрации в ЗАГСе, получения российского гражданства и оформления постоянной регистрации по месту жительства.

Важно знать, что родовой сертификат может помочь в оформлении ряда документов, включая свидетельство о рождении, СНИЛС, полис ОМС, а также стать основанием для получения государственных льгот и пособий, подтвердив родственные связи между ребенком и его родителями, заключила депутат.

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