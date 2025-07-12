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Россия и Украина обменяются посылками для военнопленных

Москалькова: РФ и Украина ведут переговоры об обмене посылками для пленных
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Telegram-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»

Россия и Украина в очередной раз обменяются посылками для военнопленных. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

Передачи пленным бойцам смогут отправить их родственники и близкие.

«Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену», — заявила она.

Это уже не первый подобный обмен. Так, 20 декабря 2024 года Москалькова сообщила, что военнопленные РФ и Украины получили по 1500 рождественских посылок.

По итогам переговоров в Стамбуле РФ и Украина договорились об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу» и возвращении друг другу всех тяжелобольных и молодых (до 25 лет) военнопленных — с каждой стороны не менее 1 000 человек.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что третий раунд переговоров с Киевом состоится после обмена пленными.

Ранее российские войска применили агитационные снаряды на позициях ВСУ.

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