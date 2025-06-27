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Путин раскрыл сроки проведения третьего раунда переговоров с Украиной

Путин: третий раунд переговоров с Киевом состоится после обмена пленными
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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев договорились о проведении третьего раунда переговоров после завершения обменов военнопленными и передачи тел военных вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Мы договаривались таким образом, что продолжим дальнейшие контакты после завершения обменов и после гуманитарной акции, которая была нами предложена», — сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными и телами военнослужащих в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах.

Он добавил, что российская сторона сконцентрирована на достижении целей спецоперации, которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия на текущей неделе ожидает ясности в вопросе проведения третьего раунда переговоров.

До этого глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев намерен перейти к обсуждению встречи лидеров на переговорах с Москвой после решения гуманитарных вопросов.

Ранее стало известно, что Украина рассчитывала на прекращение огня уже в этом году.

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Переговоры о мире на Украине
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