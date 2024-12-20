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Москалькова рассказала о рождественских посылках для военнопленных

Москалькова: военнопленные РФ и Украины получили по 1500 рождественских посылок

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что представители омбудсменов РФ и Украины передали по 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких.

По ее словам, совместная гуманитарная акция проходила на территории Белоруссии.

Она отметила, что в ходе встречи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом обсудила переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что Москва призывает Киев вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Она отметила, что российская сторона неоднократно говорила о необходимости активизировать данную работу.

Ранее сообщалось, что военные РФ и Украины начали переговоры о большом обмене пленными.

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