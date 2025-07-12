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СМИ сообщили о взрывах в одной из областей Украины

«Общественное»: взрывы произошли в Хмельницкой области
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Stringer/dpa/Global Look Press

Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Хмельницкой области прозвучали взрывы», — указано в публикации.

Также сообщалось о взрывах в Николаеве, Киеве, Херсоне, Одессе.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военнослужащие ночью провели массированную атаку на объекты на территории его страны. Удары наносились в течение примерно десяти часов. За это время ВС России применили свыше 400 беспилотных летательных аппаратов и ракет. По словам Зеленского, атакам подверглись Киев и Киевская область, а также Полтавская, Черниговская, Сумская, Харьковская и Кировоградская области. В Минобороны России рассказали, что целями становились только предприятия военно-промышленного комплекса Украины и военные аэродромы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в министерстве иностранных дел Украины отреагировали на массированный удар ВС РФ по Киеву.

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