СМИ сообщили о взрывах в одной из областей Украины

Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Хмельницкой области прозвучали взрывы», — указано в публикации.

Также сообщалось о взрывах в Николаеве, Киеве, Херсоне, Одессе.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военнослужащие ночью провели массированную атаку на объекты на территории его страны. Удары наносились в течение примерно десяти часов. За это время ВС России применили свыше 400 беспилотных летательных аппаратов и ракет. По словам Зеленского, атакам подверглись Киев и Киевская область, а также Полтавская, Черниговская, Сумская, Харьковская и Кировоградская области. В Минобороны России рассказали, что целями становились только предприятия военно-промышленного комплекса Украины и военные аэродромы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в министерстве иностранных дел Украины отреагировали на массированный удар ВС РФ по Киеву.