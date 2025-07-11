На юге Украины произошел взрыв

Взрыв произошел в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

Подробности в материале не уточняются.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что сейчас на территории Одесской области действует воздушная тревога. Сирены сработали в 9:19 (совпадает с мск).

Рано утром 11 июля в Харьковской области Украины зафиксировали около 10 взрывов. В тот момент в регионе действовала воздушная тревога.

10 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ ночью провели массированную атаку на объекты на территории его страны. Удары наносились в течение около 10 часов, за это время российские военнослужащие применили более 400 беспилотников и ракет. По словам главы государства, атакам подверглись столица и Киевская область, а также Полтавская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Кировоградская области. В министерстве обороны РФ рассказали, что целями становились только предприятия военно-промышленного комплекса Украины и военные аэродромы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в министерстве иностранных дел Украины отреагировали на массированный удар ВС РФ по Киеву.