Глава МИД Украины отреагировал на массированный удар ВС РФ по Киеву

Сибига призвал ускорить принятие новых санкций против России после удара по Киеву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х прокомментировал массированный удар ВС РФ по Киеву.

По его словам, Россия якобы «отвергает мирные усилия и дипломатию». В связи с этим он призвал союзников Украины ускорить принятие законопроекта США об ужесточении санкций и принять 18-й пакет рестрикций от ЕС.

Сибига призвал не наблюдать, а действовать, чтобы остановить ВС РФ.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВС России с помощью беспилотников «Герань» и ракет наносят массированный удар по Киеву. Незадолго до этого стало известно о взрывах в Киеве и Черновцах.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее Зеленский заявил о «масштабной атаке» ВС РФ по территории Украины.