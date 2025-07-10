Киев затянуло дымом после 10-часовой атаки ВС РФ. Зеленский подвел итоги ударов

Зеленский: атака ВС России по объектам на Украине длилась почти 10 часов

В ночь на 10 июля армия России провела массированную атаку на объекты ВСУ на Украине. В Киеве сообщили, что она длилась почти десять часов. За это время было применено более 400 дронов и ракет. Небо над украинской столицей затянуло смогом. Минобороны России заявило, что удары наносились только по предприятиям ВПК и военному аэродрому. Днем ранее российская армия провела самую массовую атаку на Украину с начала СВО. Что известно об ударах 10 июля и как атаку комментируют украинские власти — в материале «Газеты.Ru».

В ночь с 9 на 10 июля Украина подверглась десятичасовой атаке с воздуха, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов», — написал он в Telegram.

По словам украинского лидера, были атакованы Киев и Киевская область, а также Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. Российские военные применили более 400 дронов и ракет.

Зеленский призвал активизировать санкционное давление на Россию. «Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее», — отметил он.

«Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины. Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать», — добавил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников ускорить принятие законопроекта США об ужесточении санкций и принять 18-й пакет рестрикций от ЕС. Он подчеркнул, что нужно «не наблюдать, а действовать». По его словам, Россия «отвергает мирные усилия и дипломатию».

Минобороны России подтвердило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками «по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома».

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – отчитались в оборонном ведомстве.

Как это было

Ночью Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС России с помощью беспилотников и ракет наносят массированный удар по украинской столице.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев позже заявил, что ударам также подверглись аэродромы и авиабазы ВСУ в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове.

Также взрывы произошли в Сумской области.

После ночной атаки в Киеве произошло не менее четырех пожаров, небо над городом затянуло смогом, пишет издание «Страна».

Опасные значения состояния атмосферы были зафиксированы на левом берегу. Власти просят местное население не выходить без нужды на улицу и плотно закрыть окна.

На фоне ночной атаки министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон не отказывался от идеи отправки войск на Украину.

«Премьер-министр [Великобритании Кир Стармер] всегда ясно давал понять, что он готов отправить войска на Украину, чтобы помочь установить прекращение огня, если оно будет достигнуто», – подчеркнул он.

Хили добавил, что страна готова помогать укреплять позиции Киева для того, чтобы в будущем ВСУ могли самостоятельно обеспечить защиту своей территории.

По информации издания «Общественное», сам Зеленский покинул страну после ночной атаки. Он улетел на форум по восстановлению Украины, который пройдет в Ватикане.

«Воздушное наступление»: Россия нанесла по Украине самый мощный удар с начала СВО В ночь на 9 июля ВС РФ нанесли один из самых массированных огневых ударов по объектам... 09 июля 14:22

Днем ранее, 9 июля, ВС РФ нанесли один из самых массированных огневых ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. Минобороны РФ сообщило, что армия России поразила аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.