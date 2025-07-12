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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

«Общественное. Новости»: в украинском Николаеве прогремел взрыв
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Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв произошел в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале.

Подробная информация не приводится.

В данный момент в нескольких областях Украины, в том числе в Николаевской, действует воздушная тревога.

Также сообщается о взрывах в Киеве, Херсоне, Одессе.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ ночью провели массированную атаку на объекты на территории его страны. Удары наносились в течение около 10 часов, за это время российские военнослужащие применили более 400 беспилотников и ракет. По словам главы государства, атакам подверглись столица и Киевская область, а также Полтавская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Кировоградская области. В министерстве обороны РФ рассказали, что целями становились только предприятия военно-промышленного комплекса Украины и военные аэродромы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в министерстве иностранных дел Украины отреагировали на массированный удар ВС РФ по Киеву.

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