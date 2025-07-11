СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы, сообщает украинское издание «Общественное. новости».

Отмечается, что в части Херсонской области, контролируемой украинскими властями, действует сигнал воздушной тревоги.

До этого в Киеве произошли взрывы на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Также рано утром 11 июля в Харьковской области Украины зафиксировали около 10 взрывов. В тот момент в регионе действовала воздушная тревога.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ ночью провели массированную атаку на объекты на территории его страны. Удары наносились в течение около 10 часов, за это время российские военнослужащие применили более 400 беспилотников и ракет. По словам главы государства, атакам подверглись столица и Киевская область, а также Полтавская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Кировоградская области. В министерстве обороны РФ рассказали, что целями становились только предприятия военно-промышленного комплекса Украины и военные аэродромы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в министерстве иностранных дел Украины отреагировали на массированный удар ВС РФ по Киеву.