Водитель автомобиля, сбивший людей в Москве, признал вину

РИА Новости: сбивший на автомобиле людей в Москве мужчина признал вину

Мужчина, который, предположительно, сбил на автомобиле людей на набережной в Москве, признал вину в аварии. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.

«Предполагаемый водитель признал вину в дорожно-транспортном происшествии», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все детали произошедшего сейчас устанавливаются.

За рулем автомобиля, по предварительной информации, находился 23-летний студент.

Московская полиция подтвердила обнаружение автомобиля, на котором сбили пешеходов в Москве. В полиции уточнили, что задержанных доставили в территориальное подразделение.

Вечером 11 июля машина въехала в толпу пешеходов и скрылась с места ДТП на Бережковской набережной в Москве.

По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Водитель скрылся с места ДТП.

Столичный департамент здравоохранения сообщил, что двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Mercedes-Benz одной из самых богатых женщин России перевернулся в Москве.