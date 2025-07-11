Автомобиль въехал в пешеходов на Бережковской набережной в Москве

Депздрав: пять человек пострадали в ДТП на Бережковской набережной в Москве

Машина въехала в толпу пешеходов и скрылась с места ДТП на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«Предварительно пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется», — говорится в публикации.

Как сообщает Telegram-канал «Москвач, Новости Москвы», публикуя кадры с места происшествия, движение затруднено, на месте работают экстренные службы.

Незадолго до этого столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, дом 1 (Дорогомилово), легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

6 июля на Даниловской набережной в Москве столкнулись три легковых автомобиля. Сообщалось, что от удара такси перевернулось и опрокинулось. На предоставленных кадрах с места происшествия можно заметить, как сотрудники экстренных служб города помогают перевернуть перевернутую машину.

Ранее Mercedes-Benz одной из самых богатых женщин России перевернулся в Москве.