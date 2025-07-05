Mercedes-Benz одной из самых богатых женщин России перевернулся в Москве

В субботу, 5 июля в Москве в результате ДТП перевернулся купе-кроссовер Mercedes-Benz AMG GLE, который принадлежит одной из самых богатых женщин России, совладелице авиакомпании S7 Марии Филевой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

«Мерседес» перевернулся в результате ДТП на востоке Москвы. Предварительно, машина принадлежит совладелице авиакомпании S7 и одной из богатейших женщин России Марии Филевой», — уточняет Baza.

По данным паблика, утром на перекрестке Щелковского шоссе и 13-й Парковой улицы Mercedes-Benz AMG GLE столкнулся с двумя другими иномарками. По предварительным данным, за рулем кроссовера в момент инцидента находился 23-летний Святослав Б., он пострадал в аварии и был доставлен в больницу, утверждает издание. В то же время нет подтверждения, что сама Мария Филева находилась в машине в момент ДТП.

Уточняется, что Мария Филева является держателем крупного пакета акций российского авиационного холдинга «Группа компаний S7», которому принадлежит авиакомпания S7 Airlines. В прошлом году Филева стала участником списка «20 богатейших женщин России» по версии журнала Forbes. При этом основным акционером группы компаний S7 является отец Филевой, Владислав Филев. В рейтинге Forbes он стоит на 74-й строчке, уровень его состояния оценивается в $2,1 млрд.

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