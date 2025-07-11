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Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП на Западе Москвы

Депздрав: двое пострадавших в ДТП на западе Москвы находятся в тяжелом состоянии
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Двое взрослых, пострадавших в ДТП на Бережковской набережной на Западе Москвы, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения в Telegram-канале.

«Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», — говорится в сообщении департамента.

По данным ведомства, детей госпитализировали в клинику доктора Рошаля, трех взрослых — в городскую клиническую больницу №67, Боткинскую больницу и Городскую клиническую больницу №1.

11 июля легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве и скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Столичная прокуратура сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся.

6 июля на Даниловской набережной в Москве столкнулись три легковых автомобиля. Сообщалось, что от удара такси перевернулось и опрокинулось. На предоставленных кадрах с места происшествия можно заметить, как сотрудники экстренных служб города помогают перевернуть перевернутую машину.

Ранее Mercedes-Benz одной из самых богатых женщин России перевернулся в Москве.

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