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В МВД подтвердили, что нашли автомобиль, на котором сбили пешеходов в Москве

Полиция нашла автомобиль, на котором сбили пешеходов в Москве
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Кадр из видео/Telegram-канал «Первый Московский»

Столичная полиция подтвердила обнаружение автомобиля, на котором сбили пешеходов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское ГУ МВД России.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной. Лица, находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что задержанных доставили в территориальное подразделение.

Вечером 11 июля машина въехала в толпу пешеходов и скрылась с места ДТП на Бережковской набережной в Москве.

По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Водитель скрылся с места ДТП.

Столичный департамент здравоохранения сообщил, что двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Mercedes-Benz одной из самых богатых женщин России перевернулся в Москве.

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