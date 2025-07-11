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Сбивший в Москве пешеходов водитель скрылся с места ДТП

Сбивший на набережной в Москве пешеходов водитель скрылся с места аварии
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Водитель, проехавший на запрещающий сигнал светофора и сбивший на Бережковской набережной в Москве пешеходов, скрылся с места аварии. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места аварии», — говорится в публикации.

Там добавили, что в результате происшествия есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь

В ведомстве указали, что установление всех обстоятельств инцидента, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре Западного административного округа.

Вечером 11 июля машина въехала в толпу пешеходов и скрылась с места ДТП на Бережковской набережной в Москве. По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Telegram-канал «Москвач, Новости Москвы», публикуя кадры с места происшествия, сообщил, что движение затруднено, на месте работают экстренные службы.

Ранее Mercedes-Benz одной из самых богатых женщин России перевернулся в Москве.

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