СМИ: водитель авто, въехавшего в людей в Москве, был нетрезв

Предполагаемый водитель автомобиля, въехавшего в пешеходов на Крымской набережной в Москве, находился в нетрезвом состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», — заявил собеседник агентства.
По предварительной информации, подозреваемый — 23-летний студент.
Столичная полиция подтвердила обнаружение автомобиля, на котором сбили пешеходов в Москве. В полиции уточнили, что задержанных доставили в территориальное подразделение.
Вечером 11 июля машина въехала в толпу пешеходов и скрылась с места ДТП на Бережковской набережной в Москве.
По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Водитель скрылся с места ДТП.
Столичный департамент здравоохранения сообщил, что двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в Москве на видео сняли, как грузовик блокировал проезд скорой, спешившей спасти человека.