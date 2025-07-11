В Москве на видео сняли, как грузовик блокировал проезд скорой, спешившей спасти человека

В Москве на видео попало, как грузовик не уступал дорогу спешившей скорой помощи

В Москве водитель на грузовике блокировал проезд автомобилю скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Очередной спешащий водитель не пропускает скорую», — говорится в сообщении.

Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что грузовик едет перед машиной скорой помощи, у которой включена сирена и проблесковые маяки. На записи также заметно, что другие автомобили уступили дорогу едут на соседних полосах.



До этого сообщалось, что в Москве водитель Kia не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который вез ребенка.

«Наглый водитель на Каширском шоссе в Москве упорно не пропускал машину скорой с 7-летним пациентом. Ролик увидели в полиции: теперь шофера ищут, чтобы напомнить ПДД и выписать протокол за их игнорирование», — говорится в публикации.

На опубликованной в сети записи слышно, как плачет женщина. Она говорит, что напишет заявление в полицию на водителя Kia.

Ранее в Москве Lada Granta блокировала проезд скорой с мигалками.