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В Минздраве подтвердили выписку ребенка, которого швырнули об пол в Шереметьево

Минздрав: ребенок, которого бросили на пол в Шереметьево, выписан из больницы
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В Министерстве здравоохранения Московской области подтвердили, что мальчик, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, выписан из больницы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Мальчик, которого неадекват швырнул об пол в Шереметьево, сегодня выписан из ДКЦ им. Л. М. Рошаля. Двухлетний ребенок провел в центре 19 дней, из которых 10 в коме», — говорится в сообщении.

В региональном минздраве рассказали, что в настоящее время по итогам прошедшего лечения ребенок сам ест, пьет, активно передвигается. Помимо этого, он играет с игрушками и постепенно начинает говорить. В ведомстве отметили, что впереди у малыша дальнейшая реабилитация.

23 июня мальчик прилетел в Шереметьево вместе с матерью. Родительница отвлеклась, чтобы достать коляску. В этот момент 31-летний мужчина, судя по видео, схватил ребенка и бросил на пол с высоты своего роста.

Пострадавший получил травму головы и позвоночника, пациента ввели в медикаментозную кому. Серьезных повреждений мозга мальчик не получил.

На время следствия суд арестовал мужчину, бросившего двухлетнего ребенка об пол в аэропорту Шереметьево. Подозреваемый Владимир Витиков останется под стражей два месяца. Во время нападения мужчина был в состоянии наркотического опьянения, ему назначена экспертиза для определения вменяемости.

Ранее отец пострадавшего в Шереметьево мальчика назвал обвиняемого сатаной.

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