«Всех — под расстрел! А меня в темницу»: арестован мужчина, швырнувший ребенка в Шереметьево

На время следствия суд арестовал мужчину, бросившего двухлетнего ребенка об пол в аэропорту Шереметьево. Подозреваемый Владимир Витиков останется под стражей два месяца. 23 июня он неожиданно для окружающих схватил в зоне прилетов аэропорта незнакомого ему мальчика, перевернул его и с силой швырнул головой об пол. Ребенок получил серьезные травмы, за его жизнь борются врачи. Во время нападения мужчина был в состоянии наркотического опьянения, ему назначена экспертиза для определения вменяемости.

Химкинский суд Московской области арестовал мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, сообщает РИА Новости. Владимир Витиков останется под стражей до 25 августа. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего, совершенном с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину подозреваемый признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, а если мальчик не выживет — вплоть до пожизненного заключения.

Перед судом Витиков заявил корреспонденту SHOT, что не чувствует и не признает вины. При этом пожелал мальчику поправиться.

«Всех, кто к этому причастен, — расстрел! Я не могу перечислить [кто причастен]. Я не могу перечислить», — сказал он в зале суда.

На вопрос, надо ли и его отправить под расстрел, Витиков ответил :«Нет, меня — в темницу работать».

Инцидент произошел 23 июня в зоне прилетов аэропорта Шереметьево. Владимир Витиков возвращался из Каира после вахты — в Египте он работает монтажником металлоконструкций. Возле ленты выдачи багажа 31-летний мужчина увидел чужого двухлетнего ребенка, который спокойно стоял рядом с чемоданом. Обойдя мальчика со спины, злоумышленник резко схватил его, поднял и с высоты собственного роста с усилием бросил на пол. После чего развел руками, отошел в сторону, надвинул на глаза темные очки, сел на пол, пару секунд прополз, а затем побежал. Его задержали.

Неадекватное состояние подозреваемого было вызвано наркотическим опьянением, сообщили в СК РФ.

На видеозаписи, показанной МВД, Витиков, по-видимому, все еще находится под воздействием наркотиков. На вопрос «Ранее судим?» он ответил: «Ошибки совершал… такие…», после чего стал делать малопонятные пассы руками.

Свою вину он признал после того, как на допросе ему показали видео инцидента из аэропорта, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. С пострадавшим ребенком он летел в одном самолете. По данным «МК», Витиков «выпил энное количество виски и принимал наркотические вещества (гашиш) в Каире». Объяснить свой ужасный поступок при задержании он так и не смог.

Что известно о состоянии ребенка

Изначально мальчику оказали первую помощь медики аэропорта, затем передали скорой, которая отвезла его в Детский клинический центр им. Рошаля.

По словам главврача центра Татьяны Шаповаленко, у мальчика тяжелая травма: множественные переломы костей свода основания черепа. Он находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна. Основное лечение, которое применяется, — терапия, направленная на снятие отека головного мозга, а также сопутствующая обезболивающая, антибактериальная и инфузионная терапия. Травм грудной клетки и брюшной полости нет. Врачи не выявили грубых повреждений структур головного мозга, поэтому прогноз по его выздоровлению спокойный. Врачи готовятся выводить мальчика из комы.

Семья пострадавшего мальчика из Афганистана, однако живет в Москве. Мама мальчика вместе с ним летала в Иран к родственникам, но после начала военных действий решила вернуться в Россию.

ТАСС со ссылкой на посла Ирана в России Казема Джалали сообщил, что пострадавший в аэропорту Шереметьево ребенок — гражданин Афганистана. Журнал The Voice Mag написал, что «у всех [членов семьи] есть российские паспорта».

По словам Мохаммада — отца ребенка, пострадавшего в аэропорту — подозреваемый Владимир издевался над ним и его супругой, когда они впервые увидели его после нападения, на допросе .

«Он — не человек, он — сатана, он — шайтан», — сказал Мохаммад.

В Шереметьево мужчина под наркотиками бросил двухлетнего ребенка на пол. Мальчик в коме В Шереметьево 31-летний белорус в состоянии наркотического опьянения схватил двухлетнего ребенка и... 24 июня 16:03

Что известно о нападавшем

31-летний Владимир Витиков родом из небольшого поселка Новая Гута в Гомельской области Белоруссии. Он женат и, по данным MSK.1, воспитывает двоих детей: младшей дочери год, старшей — 12 лет. После случившегося супруга подала на развод.

По сообщению ИА Регнум, Витиков возвращался на родину после двух месяцев работы в Египте. Под конец вахты у него начались проблемы с выполнением обязанностей. Ему предложили уволиться по собственному желанию и посадили на рейс до Москвы, откуда он должен был улететь в Беларусь.

Со ссылкой на старых знакомых Витикова ИА Regnum сообщает, что у него и раньше были проблемы с наркотиками, он употреблял «соль» и проходил реабилитацию, чтобы избавиться от зависимости.

Не самую лестную характеристику дали ему и соседи.

«Его знает весь район. Владимир дебоширил, выпивал, регулярно дрался. Да и с «веществами», скорее всего, он не в первый раз сталкивается», — рассказала «МК» ровесница Витикова, проживавшая с ним в одном подъезде.

Со слов соседей, он вырос в благополучной семье: отец трудится в детских лагерях, в основном строителем, мать работает в пансионате. У Владимира Витикова есть родная сестра. Сам он отучился в школе, занимался борьбой и регулярно ездил на подработки в Россию. После случившегося ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости.