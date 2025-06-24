В Шереметьево мужчина под наркотиками бросил двухлетнего ребенка на пол. Мальчик в коме

В Шереметьево 31-летний белорус в состоянии наркотического опьянения схватил двухлетнего ребенка и с силой швырнул его на пол. Мальчик получил переломы черепа, он госпитализирован и находится в медикаментозной коме. Нападавшего задержали — при себе у него обнаружили каннабис. Теперь мужчине грозит до 15 лет колонии за покушение.

В Шереметьево мужчина схватил двухлетнего мальчика и бросил его на пол, ребенок серьезно пострадал. Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту покушения .

По предварительным данным, 23 июня в зоне прилета аэропорта мужчина в состоянии наркотического опьянения поднял чужого ребенка и с силой бросил его на пол.

«Мальчик был госпитализирован <...> для оказания помощи. Преступные действия мужчины были пресечены очевидцами произошедшего», — сообщили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, подозреваемый задержан. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, он прибыл в российскую столицу из египетского Каира. По данным Mash, мужчина — уроженец Белоруссии, ему 31 год. На вопрос правоохранителей о своей судимости он ответил, что «совершал такие ошибки». При себе у него нашли каннабис.

В Шереметьево подтвердили, что в зоне выдачи багажа мужчина травмировал ребенка.

«На место незамедлительно в 23:22 мск прибыла бригада Медико-санитарной части аэропорта Шереметьево, мальчику была оперативно оказана необходимая первая медицинская помощь. В 23:58 мск бригада медицины катастроф госпитализировала пострадавшего ребенка вместе с одним из родителей в Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля (г. Красногорск)», — заявили в аэропорту.

Сотрудники воздушной гавани уже передали полицейским данные о пассажирах и записи камер видеонаблюдения.

«Надежда на маленький, но сильный организм»

Судя по кадрам с места происшествия, пострадавший ребенок держался за свой чемодан. В это время на него пристально смотрел мужчина в белой футболке и серых шортах. Затем он огляделся по сторонам и сделал вид, что уходит, однако сам зашел ребенку за спину, резко его схватил, перевернул над своей головой и бросил. Мальчик сразу же потерял сознание.

Очевидец оттолкнул злоумышленника, поднял ребенка на руки, придерживая голову, и куда-то понес. К нему присоединилась женщина. Они кричали — по всей видимости, звали на помощь. После этого нападавший надел очки, сел на пол, начал кататься, а затем резко вскочил и побежал.

«Я только отвернулась, а он уже схватил моего сына!» — кричала мать пострадавшего, пишет «Avia.pro — СМИ».

По данным SHOT, ребенок сейчас находится в коме, его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное. Mash пишет, что у него перелом позвоночника и свода черепа. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова уточнила, что ребенка специально ввели в медикаментозный сон.

«Состояние стабильное, мозг не пострадал, но малыш получил переломы черепа. Медики его ввели в медикаментозный сон. Вся надежда на маленький, но сильный организм», — рассказала она.

По данным омбудсмена, родители мальчика живут в Москве, у них есть еще один ребенок и скоро ожидается пополнение. Канал «112» сообщил, что семья прилетела в Москву из столицы Афганистана Кабула.

Мишонова выразила надежду на то, что «задержанный нелюдь получит по всей строгости закона». По делу о покушении ему грозит до 15 лет лишения свободы .