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«Он – сатана»: отец пострадавшего в Шереметьево ребенка дал комментарий после суда

Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика назвал обвиняемого сатаной
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Shutterstock

Отец ребенка, который пострадал после нападения в Шереметьево, прокомментировал ситуацию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам мужчины, 31-летний фигурант разбирательств не извинился перед ними. При этом во время мероприятий в Следственном комитете обвиняемый якобы издевался над семьей мальчика, показывая неприятные для родителей жесты.

«Он – не человек, он – сатана», – высказался отец пострадавшего.

Говоря о том, что произошло в аэропорту, родитель сообщил, что находился в зоне ожидания. В этот момент о произошедшем по телефону ему рассказала жена. Мужчина якобы попросился пройти на место, но ему отказали.

Соответствующий комментарий отец двухлетнего мальчика дал после заседания суда, на котором суд арестовал обвиняемого в нападении на его двухлетнего сына.

23 июня двухлетний мальчик прилетел в Шереметьево вместе с матерью. Родительница отвлеклась, чтобы достать коляску. В этот момент 31-летний мужчина, судя по видео, схватил ребенка и ударил его о пол по неизвестной причине.

Пострадавший получил травму головы и позвоночника, пациента ввели в медикаментозную кому. Серьезных повреждений мозга мальчик не получил.

Ранее толпа избила пермяка ногами из-за конфликта на парковке.

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