На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика объяснил, почему ребенок остался без присмотра

Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка: мать мальчика отошла за коляской
close
Ирина Волк/Telegram

Ребенок, которого мужчина ударил о пол в Шереметьево, остался без присмотра на непродолжительное время. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал отец мальчика.

По словам мужчины, он приехал в воздушную гавань, чтобы встретить супругу и сына. Женщина оставила мальчика, чтобы взять коляску.

«Жена побежала взять коляску, вернулась – сын на земле уже лежит», – сообщил он.

Отец пострадавшего также добавил, что видел подозреваемого перед произошедшим, тот не проявлял какой-либо агрессии.

Инцидент произошел накануне. Один из пассажиров подошел к двухлетнему ребенку, схватил его и с силой ударил о пол. Пострадавший получил травму головы, он в коме, медики оказывают ему помощь.

По данным следствия, в крови задержанного обнаружили наркотическое вещество. Известно, что мужчина следовал через Москву транзитом, он является уроженцем Белоруссии, у него есть полуторагодовалая дочь.

Ранее в Оренбурге маленький ребенок остался без присмотра и выпал из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами