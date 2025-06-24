Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика объяснил, почему ребенок остался без присмотра

Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка: мать мальчика отошла за коляской

Ребенок, которого мужчина ударил о пол в Шереметьево, остался без присмотра на непродолжительное время. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал отец мальчика.

По словам мужчины, он приехал в воздушную гавань, чтобы встретить супругу и сына. Женщина оставила мальчика, чтобы взять коляску.

«Жена побежала взять коляску, вернулась – сын на земле уже лежит», – сообщил он.

Отец пострадавшего также добавил, что видел подозреваемого перед произошедшим, тот не проявлял какой-либо агрессии.

Инцидент произошел накануне. Один из пассажиров подошел к двухлетнему ребенку, схватил его и с силой ударил о пол. Пострадавший получил травму головы, он в коме, медики оказывают ему помощь.

По данным следствия, в крови задержанного обнаружили наркотическое вещество. Известно, что мужчина следовал через Москву транзитом, он является уроженцем Белоруссии, у него есть полуторагодовалая дочь.

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