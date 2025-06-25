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Мальчик, пострадавший после удара о пол в Шереметьево, не получил грубых повреждений мозга

360.ru: у пострадавшего в Шереметьево ребенка не нашли грубых повреждений мозга
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Freepik

Пострадавший в аэропорту Шереметьево мальчик находится в острейшем периоде черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на главу Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Татьяну Шаповаленко.

По словам специалиста, на данный момент двухлетний ребенок находится в медикаментозной коме. Медики проводят терапию, которая поможет уменьшить отек головного мозга у пострадавшего.

«Есть очаги ушиба, но грубых повреждений структур головного мозга мы не выявили, что уже хорошо», – рассказала Шаповаленко.

По ее словам, прогноз медиков на восстановление «спокойный».

Инцидент произошел 23 июня в аэропорту. После прилета родители отлучились, и мальчик остался один. В этот момент к нему подошел мужчина и, схватив, ударил о пол.

В центр Рошаля пострадавший попал в тяжелом состоянии, с переломом позвоночника и свода черепа. По словам отца мальчика, врачи еще не провели операцию. Он рассказал, что в момент нападения мать отвлеклась, чтобы взять коляску.

Подозреваемого задержали, им оказался гражданин Белоруссии. Ему уже предъявлены обвинения.

Ранее тренер из Калининграда, избивший подопечного палкой, скрылся в Израиле.

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