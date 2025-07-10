В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Артамонов: угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком районе

В городе Ельце и Елецком районе Липецкой области введена угроза атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района», — говорится в сообщении.

Губернатор призвал жителей оставаться дома, не подходить к окнам, а также уйти с улицы в ближайшее здание или паркинг. Артамонов призвал оставаться в безопасном месте до момента отмены воздушной опасности.

Незадолго до этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил опасность атаки БПЛА.

Аналогичное предупреждение сделали в МЧС для жителей Орловской области. Также угроза атаки была введена на территории Чувашии. Спасатели призвали население сохранять бдительность.

При этом в Мордовии отменили опасность атаки беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков дрона работают службы экстренного реагирования.

Ранее украинский дрон ранил бойца подразделения «Орлан» в Белгородской области.