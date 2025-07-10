На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Орловской области объявили воздушную опасность

МЧС: в Орловской области объявлена опасность атаки БПЛА
true
true
true
close
Антон Вергун/РИА Новости

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Орловской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого режим угрозы атаки беспилотников объявили в Чувашии. Спасатели призвали население сохранять бдительность.

При этом в Мордовии отменили опасность атаки беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков дрона работают службы экстренного реагирования.

Минобороны России утром 10 июля сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 14 украинских беспилотников. Восемь беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью и Крымом, еще по одному — над территориями Пензенской и Курской областей.

Ранее в Белгородской области при уборке сена от взрыва пострадали три человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами