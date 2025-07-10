В Орловской области объявили воздушную опасность

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Орловской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого режим угрозы атаки беспилотников объявили в Чувашии. Спасатели призвали население сохранять бдительность.

При этом в Мордовии отменили опасность атаки беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков дрона работают службы экстренного реагирования.

Минобороны России утром 10 июля сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 14 украинских беспилотников. Восемь беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью и Крымом, еще по одному — над территориями Пензенской и Курской областей.

Ранее в Белгородской области при уборке сена от взрыва пострадали три человека.