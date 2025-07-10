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Украинский дрон ранил бойца подразделения «Орлан» в Белгородской области

Гладков: украинский FPV-дрон ранил бойца «Орлана» в Волоконовском районе
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Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью FPV-дрона хутор Екатериновка Волоконовского района, в результате чего пострадал боец подразделения «Орлан». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Врачи оказали пациенту первую помощь и назначили ему амбулаторное лечение.

10 июля глава региона рассказал, что два жителя Белгорода — мужчина и женщина — пострадали в результате падения обломков сбитого украинского дрона. У них диагностировали осколочные ранения грудной клетки, прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила горожан в больницу.

Накануне Гладков сообщил, что в поселке Новосадовый в результате падения обломков сбитого БПЛА пострадала женщина. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, бригада скорой медицинской помощи доставила раненую в больницу №2 в Белгороде.

Как отметил глава региона, из-за атаки беспилотника в Новосадовом произошел пожар — здесь загорелась кровля одного из домов. На место происшествия выезжали пожарные расчеты.

Ранее украинский БПЛА нанес удар по «Газели» в Белгородской области.

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