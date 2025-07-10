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В российском регионе объявили беспилотную опасность

В Чувашии объявили опасность атаки беспилотников
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Антон Вергун/РИА Новости

Режим угрозы атаки беспилотников объявили в Чувашии. Такое предупреждение появилось в приложении МЧС.

«Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов», — указано в сообщении.

Спасатели призвали население сохранять бдительность.

Минобороны России утром 10 июля сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 14 украинских беспилотников. Восемь беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью и Крымом, еще по одному — над территориями Пензенской и Курской областей.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники-камикадзе нанесли удар по селу Подывотье Севского района Брянской области. В результате атаки была ранена местная жительница. Ее доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь. Губернатор подчеркнул, что ВСУ продолжают атаковать мирных граждан. В связи с этим он призвал население быть бдительным и соблюдать меры безопасности.

Ранее атаковавший пляж с людьми в Курске украинский БПЛА сняли на видео.

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