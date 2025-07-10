На территории одного из российских регионов отменили опасность атаки БПЛА

В Мордовии отменили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал регионального правительства.

«Отбой «Беспилотной опасности» на территории Мордовии», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что в регионе силы противовоздушной обороны сбили беспилотник.

Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков дрона работают службы экстренного реагирования.

9 июля сообщалось, что в Белгородской области из-за обломков сбитого беспилотника пострадала жительница поселка Новосадового.

До этого в Белгородской области в результате ударов Вооруженных сил Украины были повреждены здания двух предприятий, шесть домов, цех сельхозпредприятия и шесть автомобилей. Так, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник взорвался, соприкоснувшись с поверхностью земли. В результате детонации были повреждены окна в одной из квартир жилого дома.

Ранее в Белгородской области при уборке сена от взрыва пострадали три человека.