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Жителей Тульской области предупредили об опасности атаки БПЛА

Миляев: в Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
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Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие.

В ночь на 9 июля системы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников над Тульской областью. По словам Миляева, атака дронов началась около 21:00 и продолжалась до 6 утра. Он отметил, что все аппараты были успешно уничтожены силами Минобороны России. Губернатор также подчеркнул, что, по предварительным данным, разрушений на земле не зафиксировано, никто не пострадал.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.

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