В Тульской области прогремели взрывы на фоне опасности атаки БПЛА

Около полуночи жители Новомосковска, Узловой и Богородицка в Тульской области сообщили о грохоте в небе. Об этом пишет «Тула онлайн».

По данным издания, над одним из городов сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Указанные населенные пункты расположены поблизости друг от друга — расстояние между ними можно преодолеть за 25 минут на автомобиле.

Информагентство «За Новомосковск» также писало о громких звуках в небе над Новомосковском и Богородицком.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Тульской области в 22:45 мск.

По данным Telegram-канал SHOT, в ряде районов Новомосковска и ближайших к городу поселках были слышны громкие хлопки. В некоторых домах задрожали окна.

6 июля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата повредили крышу частного дома.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.