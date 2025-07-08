Над Новомосковском Тульской области прозвучали взрывы

SHOT: в небе над Новомосковском Тульской области слышны взрывы

В небе над городом Новомосковск Тульской области прозвучали взрывы. Об этом, ссылаясь на местных жителей, сообщает Telegram-канал SHOT.

В ряде районов города и ближайших к Новомосковску поселках были слышны громкие хлопки. В некоторых домах задрожали окна.

6 июля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата повредили крышу частного дома.

За день до этого российские системы противовоздушной обороны сбили над Тульской областью украинский дрон.

18 июня Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины в Тульской области, сбили три цели.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят.

Ранее в Белгородской области после атаки БПЛА загорелось поле с пшеницей.