В Тульской области обломки БПЛА повредили крышу дома

В небе над Тульской областью был сбит беспилотник. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что дрон ликвидировали подразделения ПВО (противовоздушной обороны) российского Минобороны.

«В результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома», — отметил чиновник.

Он добавил, что в регионе все еще действует режим опасности атаки БПЛА, и призвал жителей области сообщать о подозрительных предметах по телефонам экстренных служб.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее в аэропортах России произошел коллапс из-за украинских дронов.