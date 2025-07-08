На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе РФ высказались о строительстве нового аэропорта в Петербурге

Минтранс РФ изучит вопрос о втором аэропорте в Петербурге при запросе города
true
true
true
close
Пресс-служба Пулково

Министерство транспорта РФ будет готово рассмотреть вопрос о строительстве второго аэропорта в Санкт-Петербурге, если у города появится такая потребность. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Андрей Никитин, пишет ТАСС.

«Любая содержательная повестка будет поддержана. Будет такая позиция у региона — вместе с регионом, с бизнесом будем эту историю прорабатывать», — отметил чиновник.

По его словам, инициатива о строительстве нового аэропорта должна в первую очередь исходит от самого города.

В то же время Никитин обратил внимание, что в настоящее время петербургский аэропорт Пулково «достаточно неплохо развивается». Как сказал исполняющий обязанности главы Минтранса РФ, эту воздушную гавань собираются развивать и дальше.

7 июля российский лидер Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, назначив исполняющим обязанности главы соответствующего ведомства Андрея Никитина. На следующий день Государственная дума РФ утвердила его кандидатуру на пост главы Минтранса.

Ранее Никитин рассказал, чем будет заниматься в первую очередь после назначения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами