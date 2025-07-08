В Минтрансе РФ высказались о строительстве нового аэропорта в Петербурге

Минтранс РФ изучит вопрос о втором аэропорте в Петербурге при запросе города

Министерство транспорта РФ будет готово рассмотреть вопрос о строительстве второго аэропорта в Санкт-Петербурге, если у города появится такая потребность. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Андрей Никитин, пишет ТАСС.

«Любая содержательная повестка будет поддержана. Будет такая позиция у региона — вместе с регионом, с бизнесом будем эту историю прорабатывать», — отметил чиновник.

По его словам, инициатива о строительстве нового аэропорта должна в первую очередь исходит от самого города.

В то же время Никитин обратил внимание, что в настоящее время петербургский аэропорт Пулково «достаточно неплохо развивается». Как сказал исполняющий обязанности главы Минтранса РФ, эту воздушную гавань собираются развивать и дальше.

7 июля российский лидер Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, назначив исполняющим обязанности главы соответствующего ведомства Андрея Никитина. На следующий день Государственная дума РФ утвердила его кандидатуру на пост главы Минтранса.

Ранее Никитин рассказал, чем будет заниматься в первую очередь после назначения.