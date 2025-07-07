Названа возможная причина смерти сотрудника Росжелдора в Москве

Причиной смерти сотрудника Росжелдора Андрея Корнейчука, чье тело нашли на рабочем месте в Москве, могла стать острая сердечная недостаточность. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Предварительно, причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сказал собеседник агентства.

О смерти Корнейчука стало известно 7 июля. По данным Telegram-канала Baza, он умер прямо во время совещания в здании Минтранса. Корнейчук резко встал, а затем упал на пол без признаков жизни. Ему было 42 года.

В этот же день умер бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт. Источник 112 сообщил, что он покончил с собой в Одинцово.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, которую он ранее возглавлял. Как сообщает SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что тело Старовойта опознала «первая леди» Курска.