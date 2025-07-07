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В здании Минтранса умер топ-менеджер Росавтодора во время совещания

В здании Минтранса на совещании скончался топ-менеджер из Росавтодора Корнейчук
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Wikimedia Commons

В здании Минтранса умер топ-менеджер из госкорпорации «Росавтодор» Алексей Корнейчук. Об этом пишет Telegram-канал Baza. Ему было 42 года.

«Прямо во время совещания он резко встал, после чего упал на пол и умер», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово. Сделал он это в кустах.

7 июля президент РФ Владимир Путин уволил Романа Старовойта с поста главы Минтранса. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим. По данным СМИ, перестановки готовились несколько месяцев, а политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможной причиной увольнения Старовойта проблемы в Курской области, которую он ранее возглавлял. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто дал показания против Старовойта.

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