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Тело Старовойта опознала «первая леди» Курска

Mash: девушку, опознавшую тело Старовойта, называли первой леди Курска
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Telegram-канал SHOT

Полину К., которая приехала на опознание тела бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, жители Курской области называли первой леди Курска. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, Полина оказалась единственной из близких чиновника, кто смог оперативно приехать на место его гибели и опознать тело. Авторы канала утверждают, что Старовойт был с ней в отношениях как минимум последний год.

Известно, что девушка является выпускницей Курского медицинского университета. Именно с ней Старовойт уехал из Курской области после отставки.

Роман Старовойт покончил с собой 7 июля в Одинцово. По данным Mash, его тело нашли в кустах.

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, тело бывшего министра транспорта РФ опознала его возлюбленная — 25-летняя Полина. В последнее время девушка была ассистенткой Старовойта и сопровождала его во всех поездках.

Ранее на месте гибели экс-главы Минтранса нашли пачку денег.

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