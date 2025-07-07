Тело Старовойта опознала «первая леди» Курска

Полину К., которая приехала на опознание тела бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, жители Курской области называли первой леди Курска. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, Полина оказалась единственной из близких чиновника, кто смог оперативно приехать на место его гибели и опознать тело. Авторы канала утверждают, что Старовойт был с ней в отношениях как минимум последний год.

Известно, что девушка является выпускницей Курского медицинского университета. Именно с ней Старовойт уехал из Курской области после отставки.

Роман Старовойт покончил с собой 7 июля в Одинцово. По данным Mash, его тело нашли в кустах.

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, тело бывшего министра транспорта РФ опознала его возлюбленная — 25-летняя Полина. В последнее время девушка была ассистенткой Старовойта и сопровождала его во всех поездках.

Ранее на месте гибели экс-главы Минтранса нашли пачку денег.