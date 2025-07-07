На месте гибели экс-главы Минтранса нашли пачку денег

SHOT: в портфеле покончившего с собой Старовойта нашли пачку денег

В портфеле бывшего министра транспорта России Романа Старовойта нашли iPad, стопку бумаг и пачку денег. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что портфель и другие вещи экс-главы Минтранса лежали в его автомобиле Tesla. Их изъяли и будут использовать в ходе расследования. Также правоохранители сняли отпечатки пальцев. Следственные действия на месте происшествия продолжаются.

Роман Старовойт покончил с собой 7 июля в Одинцово. По данным Mash, он сделал это рядом cо своим автомобилем Tesla, его тело нашли в кустах.

7 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса. Как пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, бывшего министра транспорта проверяли на причастность к хищениям в Курской области.

Ранее Депутат Картаполов заявил, что самоубийство Старовойта произошло «достаточно давно».