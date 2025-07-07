У вылетевшего из Внуково в Анталью самолета выявили неисправность

Mash: вылетевший в Анталью самолет возвращается во Внуково из-за неисправности

Самолет Airbus A321-231, вылетевший из Внуково в Анталью, возвращается в аэропорт из-за технической неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, речь о рейсе ТК 3153 авиакомпании Turkish Airlines, который отправился в 13:32 мск.

7 июля под Сызранью в Самарской области был замечен самолет, летящий с черным дымом.

В конце июня рейс, следовавший из Москвы в Калининград, был возвращен в аэропорт вылета. Причиной возвращения стала неисправность навигационной системы, которая не обеспечивает требуемую для безопасного полета точность.

До этого Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполняющий рейс в Нью-Дели, вернулся в Гонконг после того, как пилот заподозрил техническую неисправность в воздухе.

Ранее двигатель самолета американской авиакомпании загорелся при взлете в Пекине.