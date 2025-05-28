Двигатель самолета американской авиакомпании загорелся при взлете в Пекине

Во время взлета в аэропорту Пекина у самолета Boeing 777-222 американской авиакомпании United Airlines загорелся один из двигателей. Об этом сообщает гонконгское издание Dimsum Daily.

По словам пассажиров рейса, вылетавшего из столицы КНР в Сан-Франциско, во время разгона воздушного судна по взлетно-посадочной полосе под правым крылом произошла вспышка и повалил густой черный дым. После этого самолет прекратил взлетать и остановился.

Пожарные оперативно залили загоревшийся двигатель специальной жидкостью.

В United Airlines заявили, что рейс был отменен из-за технической неисправности.

27 апреля сообщалось, что при посадке в Самаре в российский самолет Boeing 737-800, летевший из египетской Хургады, ударила молния.

28 марта сообщалось, что горящий самолет в ростовском аэропорту Платов оказался частью учений.

Ранее самолет сбил зайца в аэропорту Сочи.