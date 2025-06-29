Рейс Москва-Калининград возвращается в Шереметьево из-за технических проблем

Рейс Москва-Калининград перенаправлен в Шереметьево из-за проблем с навигацией

Рейс, следовавший из Москвы в Калининград, вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной возвращения стала неисправность навигационной системы, которая не обеспечивает требуемую для безопасного полета точность, сообщил Telegram-канал Baza.

«Неспособность выдерживать данные навигационные характеристики означает, что навигационная система самолета не может обеспечить требуемую точность и надежность, предписанные для данного этапа полета или маршрута», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед тем как сообщить о неполадках, самолет провел в воздухе около полутора часов.

Среди возможных причин сложившейся ситуации называются: сбои в работе бортового оборудования, предоставление неточных навигационных данных, а также проблемы с приемом сигналов от наземных навигационных систем.

До этого Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполняющий рейс в Нью-Дели, вернулся в Гонконг после того, как пилот заподозрил техническую неисправность в воздухе.

Ранее пассажира с лишним весом сняли с рейса из-за требований дать ему более комфортное место.