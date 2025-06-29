На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рейс Москва-Калининград возвращается в Шереметьево из-за технических проблем

Рейс Москва-Калининград перенаправлен в Шереметьево из-за проблем с навигацией
close
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Рейс, следовавший из Москвы в Калининград, вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной возвращения стала неисправность навигационной системы, которая не обеспечивает требуемую для безопасного полета точность, сообщил Telegram-канал Baza.

«Неспособность выдерживать данные навигационные характеристики означает, что навигационная система самолета не может обеспечить требуемую точность и надежность, предписанные для данного этапа полета или маршрута», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед тем как сообщить о неполадках, самолет провел в воздухе около полутора часов.

Среди возможных причин сложившейся ситуации называются: сбои в работе бортового оборудования, предоставление неточных навигационных данных, а также проблемы с приемом сигналов от наземных навигационных систем.

До этого Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполняющий рейс в Нью-Дели, вернулся в Гонконг после того, как пилот заподозрил техническую неисправность в воздухе.

Ранее пассажира с лишним весом сняли с рейса из-за требований дать ему более комфортное место.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами