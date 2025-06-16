Самолет Air India вернулся в Гонконг из-за технических проблем

ANI: борт Air India вернулся в Гонконг после технической неполадки в воздухе

Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполняющий рейс в Нью-Дели, вернулся в Гонконг после того, как пилот заподозрил техническую неисправность в воздухе. Об этом пишет агентство ANI со ссылкой на источники.

«Управление аэропортов Гонконга сообщило, что самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, направлявшийся в Нью-Дели, благополучно вернулся в Гонконг и запросил местный резерв на понедельник»‎, — сказано в сообщении.

12 июня произошло крушение самолета Boeing 787, принадлежащего компании Air India, произошло в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в индийском штате Гуджарат. Воздушное судно следовало по маршруту Ахмадабад — Лондон, но рухнуло на землю почти сразу после вылета. Всего на борту находились 242 человека.

13 июня издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что на месте происшествия нашли один из двух «черных ящиков» самолета. По информации журналистов, был обнаружен бортовой самописец, который находился в задней части лайнера. Его расшифровкой займется генеральный директорат гражданской авиации.

Ранее единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем спасении.