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В МИД РФ сообщили, что Киев ответствен за гибель более 13 детей с начала года

Мирошник: с начала года от атак ВСУ погибли 13 детей, еще 135 ранены
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Алексей Никольский/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник сообщил, что с начала 2025 года в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 13 детей, еще 135 получили ранения. Его слова приводит ТАСС.

«С начала 2025 года от рук украинских боевиков погибли 13 детей и 135 получили ранения различной степени тяжести», — сказал он в ходе брифинга.

В апреле глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о смерти ребенка в поселке Володарское в результате удара украинского беспилотника. Пушилин назвал произошедшее чудовищным преступлением и выразил соболезнования родителям и близким ребенка.

До этого десятилетний мальчик погиб в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, подорвавшись на мине «Колокольчик». Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова утверждает, что Россия передала международным организациям сотни доказательств преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ), но «все убирается под сукно». По ее словам, тенденция на замалчивание военных преступлений Киева со стороны международных инстанций по-прежнему сохраняется.

Ранее Захарова объяснила «‎зверские преступления» Киева против мирного населения России.

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