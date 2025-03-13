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Захарова объяснила «‎зверские преступления» Киева против мирного населения России

Захарова: Киев пытается показать способность вести переговоры с позиции силы
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Украинская сторона, совершая зверские преступления против мирного населения России, пытается показать способность вести переговоры с позиции силы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, ее цитирует ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем, почему киевский режим вот так озверел в эти дни. Терпящий ежедневные огромные потери на поле боя неонацистский киевский режим с помощью именно террористических методов пытается показать некую свою способность вести переговоры, как они это формулируют, с позиции якобы силы», — сказала Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, такими действиями Украина демонстрирует собственную беспомощность.

Кроме того, она отметила, что правозащитные организации не замечают происходящего и отворачиваются от гражданского населения.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее в МИД РФ заявили, что готовы обсуждать с США инициативы по Украине.

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