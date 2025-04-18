В ДНР сообщили о гибели ребенка в результате атаки беспилотников

Пушилин: в ДНР 10-летний мальчик погиб в результате атаки беспилотников ВСУ

Ребенок погиб в поселке Володарское Донецкой народной республики в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что Володарский муниципальный округ был атакован ударными беспилотниками 17 апреля около 23:00.

«В результате чего в поселке Володарское погиб ребенок – мальчик 2015 г.р.», — написал Пушилин.

Глава ДНР назвал произошедшее чудовищным преступлением и выразил соболезнования родителям и близким ребенка.

Утром 18 апреля российское министерство обороны сообщило, что системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ.

Больше всего беспилотников — 27 — перехватили в Воронежской области.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе ночью сбили более 40 украинских дронов.

Ранее в Брянской области 18 домов сгорели после атак дронов ВСУ.