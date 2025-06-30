Россия передала международным организациям сотни доказательств преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ), но «все убирается под сукно». Об этом заявила новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, тенденция на замалчивание военных преступлений Киева со стороны международных инстанций по-прежнему сохраняется. Жданова назвала эту ситуацию «постыдной» для международных структур.

«Наши дипломаты в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в их секретариаты сотни страниц доказательств, но, видимо, под давлением западных спонсоров Киева все это убирается под сукно», — сказала Жданова.

До этого первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад во время неформального заседания Совета Безопасности ООН не захотел признавать преступления Киева против мирных жителей российских регионов, несмотря на доказательства. При этом он отметил, что оспорить предоставленные факты, которые основаны на свидетельствах очевидцев, было очень сложно.

По словам Полянского, западные политики выглядят «как группа заговорщиков», которая приняла решение «ничего не слышать и не видеть» и упорно продвигает идею, что Киев совершает «благие дела», тогда как «Россия является агрессором».

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