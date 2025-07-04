Суд назначил дату рассмотрения дела писателя Акунина об оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд 14 июля заочно рассмотрит уголовное дело писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), которого обвиняют в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

«Суд назначил рассмотрение уголовного дела в отношении писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин, на 10:00 мск 14 июля. Процесс будет в проходить в заочной форме и в открытом для СМИ и публики режиме», — уточнила она.

18 июня писатель назвал цирком с конями уголовное дело против него в РФ.

До этого в Следственном комитете рассказали, что Акунин заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины. В ведомстве уточнили, что Чхартишвили дважды в 2024 году признавали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. Однако он продолжил размещать в интернете публикации без соответствующей маркировки.

Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

В феврале 2025 года сообщалось, что книжные магазины получили книгу «Подстрочник» о переводчике Лилианне Лунгиной с закрашенной черными полосами цитатой Бориса Акунина на задней обложке.

Ранее Российский книжный союз разъяснил магазинам, как работать с авторами-иноагентами.