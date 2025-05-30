На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В СК рассказали, в чем обвиняют Бориса Акунина

СКР: Борис Акунин оправдывал террористическую деятельность Украины
close
Alexander Zemlianichenko/AP

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих. В его рамках председателю СКР доложили о направлении в суд уголовного дела в отношении писателя Бориса Акунина, который в настоящее время скрывается за рубежом.

В ведомстве уточнили, что Чхартишвили дважды в 2024 году признавали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. Однако он продолжил размещать в интернете публикации без соответствующей маркировки.

Писателю заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, уклонении от исполнения обязанностей иноагентов и публичном оправдании террористической деятельности. Чхартишвили объявили в международный розыск и заочно арестовали, а на его банковские счета наложили арест.

В марте стало известно, что Бориса Акунина переобъявили в розыск в России. Это случилось после того, как прокуратура направила в следственные органы материалы против Чхартишвили для решения вопроса об его уголовном преследовании.

В феврале 2025 года сообщалось, что книжные магазины получили книгу «Подстрочник» о переводчике Лилианне Лунгиной с закрашенной черными полосами цитатой Бориса Акунина на задней обложке.

Ранее в Минюсте РФ прокомментировали призыв признать Урганта иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами