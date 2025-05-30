В СК рассказали, в чем обвиняют Бориса Акунина

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих. В его рамках председателю СКР доложили о направлении в суд уголовного дела в отношении писателя Бориса Акунина, который в настоящее время скрывается за рубежом.

В ведомстве уточнили, что Чхартишвили дважды в 2024 году признавали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. Однако он продолжил размещать в интернете публикации без соответствующей маркировки.

Писателю заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, уклонении от исполнения обязанностей иноагентов и публичном оправдании террористической деятельности. Чхартишвили объявили в международный розыск и заочно арестовали, а на его банковские счета наложили арест.

В марте стало известно, что Бориса Акунина переобъявили в розыск в России. Это случилось после того, как прокуратура направила в следственные органы материалы против Чхартишвили для решения вопроса об его уголовном преследовании.

В феврале 2025 года сообщалось, что книжные магазины получили книгу «Подстрочник» о переводчике Лилианне Лунгиной с закрашенной черными полосами цитатой Бориса Акунина на задней обложке.

Ранее в Минюсте РФ прокомментировали призыв признать Урганта иноагентом.