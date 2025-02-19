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Цитату Акунина закрасили черными полосами в книге «Подстрочник»

Издательство Corpus закрыло черными полосами цитату Бориса Акунина в книге
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Владимир Песня/РИА Новости/Telegram-канал «Агентство. Новости»

Книжные магазины получили книгу «Подстрочник» о переводчике Лилианне Лунгиной с закрашенной черными полосами цитатой Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) на задней обложке. Об этом сообщает «Агентство. Новости».

По информации Telegram-канала, книга была выпущена издательством Corpus в 2022 году, и в оригинальном варианте цитата Акунина присутствовала. В 2023-м произведение, вероятно, перепечатывали, когда Акунина внесли в список террористов и экстремистов.

Сейчас, отмечает канал, книжные магазины получают цензурированную версию книги. При этом оригинальный вариант по-прежнему продается на отечественных маркетплейсах.

«На свете, по-моему, нет ничего интереснее, чем смотреть и слушать, как достойный и мудрый человек откровенно рассказывает про свою жизнь. Особенно если жизнь прожита в России и прожита так, как ее прожила Лилианна Лунгина. История жизни Лилианны Лунгиной, рассказанная ею самой, это, пожалуй, самое сильное мое художественное впечатление за все последние годы», — говорится в скрытой цитате Акунина.

Книги Бориса Акунина начали исчезать с полок российских книжных магазинов в декабре 2023 года. Их перестало выпускать и распространять издательство АСТ, а вместе с ним и контролируемые АСТ сеть книжных «Читай-город — Буквоед», издательство Corpus, сервисы «Литрес» и MyBook.

В издательство «Захар», которое выпускало произведения Акунина, приходили с обысками. Там предполагали, что они были связаны с отказом изъять книги Акунина из продажи.

Ранее Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) заявил Вовану и Лексусу о желании купить партию HIMARS для ВСУ.

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